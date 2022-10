Rasmus Højgaard sluttede som femmer efter overlegen spanier

Danskeren sluttede runden et slag under par, og hans samlede score på seks slag under par rakte altså til femtepladsen. Der var dog meget langt op til vinderen.

Den 29-årige spanier Adrian Oteagui var således suveræn og sluttede 19 slag under par, hvilket gav ham karrierens fjerde sejr på European Tour/DP World Tour.

Thorbjørn Olesen blev næstbedste dansker på en delt 21.-plads, mens Rasmus Højgaard, Jeff Winther og Søren Kjeldsen efter mindre gode afslutninger sluttede længere tilbage.