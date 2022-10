Danmark missede VM-finale i kørestolsrugby efter gyserafslutning

Hos Danmark var Mark Peters som altid en af de stærkeste, ligesom Kaare Momme og Sebastian Frederiksen også spillede store roller.

Australien kom ud af første periode med en smal føring på 15-14, men Danmark vendte tingene på hovedet i anden periode.

Tre minutter før pausen lavede de driftssikre australiere en sjælden fejl, og så slog Danmark til og kom foran 24-23.

Ved pausefløjt var stillingen helt lige, 28-28, og Australien kom bedst ud til anden halvleg. Med omtrent fire og et halvt minut tilbage af tredje periode kom Danmark for første gang i kampen bagud med to.

Danmark skulle nu finde noget ekstraordinært frem for at holde sig inde i kampen, og derfor blev der satset.