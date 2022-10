Voldtægtsanklaget cricketspiller på flugt returnerer til Nepal

I slutningen af september efterlyste Nepal den 22-årige cricketspiller gennem det internationale politisamarbejde Interpol.

Det skete, efter at en nepalesisk domstol 8. september havde udstedt en arrestordre på Lamichhane, der beskyldes for at have begået en voldtægt mod en 17-årig pige på et hotelværelse i Nepals hovedstad, Kathmandu, i august.

Sandeep Lamichhane har afvist anklagerne, men undlod at vende tilbage til Nepal fra Jamaica, hvor han havde spillet i den caribiske Premier League.

Politiet formoder, at Lamichhane har opholdt sig i Caribien lige siden.