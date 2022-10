»Disse overgreb ser ud til at være politisk orkestrerede med en intention om at knuse og smide flygtninge, farvede og minoriteter ud af landet,« står der i brevet, der blandt andet er citeret i Doha News og Middle East Monitor.

Ingen kontaktpersoner

Gruppen opfordrer Fifa til at udstyre dommerne under de 64 kampe ved VM i Qatar til at bære et særligt armbind, der fordømmer Danmark.

»Vi opfordrer de valgte dommere til at tage ”End Denmark Racism”-armbind på under kampene ved VM 2022. Vi tror på, at det vil være et magtfuldt budskab, der støtter de misbrugte og sårbare personer i Danmark,« står der i brevet.