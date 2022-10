Det blev heller ikke i andet forsøg, at AaB-træner Erik Hamrén fik sin første sejr i comebacket til den klub, han gjorde til dansk mester i 2008. Det startede ellers godt for hjemmeholdet, da midterforsvar Lars Kramer efter et kvarter steg op og scorede på et hjørnespark, og selvom Lucas Andersen fik en fin mulighed for at udbygge, blev det i stedet Bashkim Kadrii, der sikrede udeholdet et fortjent point. I slutningen af første halvleg sendte han et knaldhårdt varselsskud afsted, og efter knap en time gik den ikke længere, da angriberen modtog bolden i AaB-feltet, vendte på en modstander, før han bankede bolden i nettet. Det ene point til begge mandskaber rykker ikke alverden for de to hold i den nederste halvdel af tabellen.