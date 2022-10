Det kan minde om den situation, der opstår for mange mennesker, når de står foran hylderne med smør, pasta eller mælk nede i supermarkedet for tiden. Prisen er hamret i vejret, og nogle bliver tvunget til at overveje alternativerne.

Sådan er virkeligheden også for Svend Graversen, når han leder efter nye spillere som sportschef for FC Midtjylland. Forskellen er bare, at den afdæmpede herre faktisk glæder sig over udviklingen.