Nicole Broch Estrup blev nummer to i Irland efter omspil

Især afslutningen var god fra danskerens side med tre birdies i træk på hul 15, 16 og 17, som var med til at give hende chancen i omspillet.

Nicole Broch Estrup var ikke den eneste dansker, som spillede en fornem turnering.

Smilla Sønderby spillede også stabilt og endte lige uden for det sjoveste selskab i 13 slag under par. Det var blot et enkelt slag efter de tre spillere, der skulle kæmpe om sejren.