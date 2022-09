Danske golfkvinder blander sig i toppen af Irish Open

På lørdagens tredje runde blev det til fire birdies og to bogeys for Nicole Broch Estrup.

Som delt nummer otte er endnu en dansker placeret.

Smilla Sønderby var faktisk helt oppe at runde førstepladsen, men en tredobbelt bogey på hul 17 sendte hende væk fra den absolutte top.

Det blev i stedet til en runde i 73 slag for Smilla Sønderby - et slag over banens par. Smilla Sønderby er samlet noteret for ni slag under par.

Turneringen Irish Open har ikke været på programmet i ti år, men vendte i denne sæson tilbage på golflandkortet.