Metal Ligaen erkender brøler men fastholder fejlresultat

I har ret i, at I blev snydt for et point, men resultatet kan ikke ændres, da der var tale om et dommerskøn.

Det er den besked, turneringsledelsen for Metal Ligaen i ishockey har sendt til Rungsted Seier Capital, der havde nedlagt protest efter nederlaget til Odense Bulldogs i onsdags.

Sjællænderne leverede et flot comeback, da de fik vendt 0-4 til 4-4. Kampens afgørelse skulle findes i straffeslagskonkurrence. Uafgjort udløser et point til hver, mens vinderen efter overtid eller straffeslagskonkurrence får yderligere et point.