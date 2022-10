Ian Thorpe blev den yngste verdensmester i svømning

Det førte til, at han chokerede svømmesporten ved at gå på pension allerede som 24-årig.

»Jeg havde mange stalkere. Der var sågar en med en pistol engang,« siger han i et interview i det australske tv-program ”This is your life” i sommer, skriver The Mirror.

»Jeg havde livvagter foran mit hus. Mit liv ændrede sig så meget, da min karriere nåede sit højdepunkt, og det var jeg ikke parat til. Det tror jeg ikke, nogen er i starten af 20’erne,« sagde Thorpe.

Derudover fortalte han, at politiet trænede ham i, hvordan han på en sikker måde kunne undgå stalkere.