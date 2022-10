Den britiske fodboldmagiker fik sjældent gult

Datoen er den 26. juli 1966, og Englands fodboldlandshold er i VM-semfinalen. Tilhængerne på Wembley hungrer efter at vinde trofæet, men det kræver en sejr over mægtige Portugal at nå den forjættede finale.

Bobby Charlton laver to mål, inden Portugals superstjerne Eusebio reducerer. Men det er for sent for sydeuropæerne. England går i finalen mod Vesttyskland og ender med at vinde verdensmesterskabet – for første og eneste gang.