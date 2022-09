Papirvrøvl har stoppet dansk ishockeyforwards tyske eventyr

Den danske ishockeyforward Felix Scheel er færdig i Iserlohn Roosters, inden han har fået sin debut for den tyske klub.

Ifølge klubbens hjemmeside har man forsøgt at udstyre Scheel med et tysk pas, så han ikke tæller som udlænding. Men det har vist sig at have lange udsigter.

Derfor har Iserlohn nu fritstillet den 30-årige forward, der i sidste sæson blev topscorer i den danske liga, hvor han spillede for Esbjerg Energy.