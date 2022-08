British Open-vinder skifter til omstridt golftour

Den nye turneringsaktør har dog splittet golffeltet. På den ene side står spillerne på PGA Tour og DP World Tour (tidligere European Tour), mens udbryderne står på den anden side.

Det er spørgsmål om moral, ”beskidte” millioner, traditioner og nytænkning, der adskiller spillerne.

LIV Golf er økonomisk støttet af en offentlig saudiarabisk investeringsfond.

Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at ”sportswashe” dets internationale omdømme.

Begrebet sportswashing dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.