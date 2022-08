Badmintonstjerne anklager Kina for aftalt spil ved OL

Det var aftalt spil, da den kinesiske badmintonspiller Gong Zhichao kvalificerede sig til finalen mod Camilla Martin ved OL i Sydney i 2000.

Det hævder Zhichaos modstander i semifinalen, landsmanden Ye Zhaoying, i et interview med TV2.

Hun forklarer, at ledere i det kinesiske badmintonforbund beordrede hende til at tabe semifinalen, fordi man vurderede, at Gong Zhichao ville have en større chance for at slå Camilla Martin i slutkampen og dermed sikre Kina guld.