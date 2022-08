For anden gang i sin karriere kan Viktor Axelsen kalde sig verdensmester. Siden han vandt guldet i 2017, har han ikke været nær podiepladsen. Men med søndagens triumf er han den første dansker i historien til at tage to verdensmesterskaber. Sejren kom i hus efter blot to sæt, hvor Axelsen vandt 21-5, 21-16 over thailandske Kunlavut Vitidsarn.