Japansk OL-bestyrelsesmedlem er anholdt for bestikkelse

Et bestyrelsesmedlem fra organisationen bag OL i Tokyo, der med et års forsinkelse blev afviklet i 2021, er onsdag blevet anholdt, mistænkt for at have modtaget bestikkelse.

Det oplyser den japanske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den anholdte er 78-årige Haruyuki Takahashi, som angiveligt har modtaget 380.000 dollar fra den officielle OL-partner Aoki Holdings. Beløbet svarer til 2,78 millioner kroner.