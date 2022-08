Frankrig skubbede dansk banelandshold af EM-tronen

Halvvejs var forspringet det samme, men Frankrig begyndte at hale ind.

Med 1000 meter tilbage var franskmændene kommet foran med et lille halvt sekund, og så var det op til Rasmus Lund at sørge for et dansk comeback med en monsterføring til sidst.

Men gassen var gået lidt af den danske ballon, og det franske forspring blev større og større. Frankrig endte med at være lidt over et sekund hurtigere end Danmark, som dermed endte med sølv.

Inden finalen mellem Danmark og Frankrig dystede Italien og Storbritannien om bronzemedaljerne, som briterne for andet EM i træk endte med.