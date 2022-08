Hun mener, at det er et stort skridt for kvindegolfen.

»Alle har set mændene spille her i årenes løb, og jeg tror spillerne er glade for at have en mulighed for at komme og spille deres egen Open,« siger hun.

AIG Women’s Open spilles over fire dage. Den startede torsdag og slutter søndag. I alt er der 144 spillere med heriblandt de tre danskere: Emily Kristine Pedersen, Nicole Broch Estrup og Nanna Koerstz Madsen, som sidste år fik en samlet femteplads i turneringen. Kun Emily Kristine Pedersen klarede cuttet fredag.