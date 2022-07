Omstridt golftour udvider med flere turneringer og flere penge

Dette år, som er LIV Golfs første, holdes der otte turneringer, og præmiepuljen er på i alt 255 millioner dollar.

LIV Golf er økonomisk støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond, og turneringen har været ganske omstridt.

Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at ”sportswashe” dets internationale omdømme.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.