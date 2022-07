Danske stafetkvinder missede finaleplads ved VM trods rekord

Også Spanien, Nigeria, Italien og Schweiz kom videre til finalen fra heat 2.

I heat 1 var det Storbritannien, som vandt. De britiske kvinder formåede at løbe distancen på 41,99 sekunder. Også Jamaica og Tyskland kvalificerede sig til finalen.

Heller ikke de danske stafetherrer bestående af Simon Hansen, Frederik Schou-Nielsen, Tobias Larsen og Kojo Musah klarede sig natten til lørdag dansk tid videre til finalen i 4 x 100 meter.

De danske herrer fik en såkaldt DNF - did not finish - efter at skiftet mellem første og anden løber ikke blev gennemført.

Danskernes heat, heat 2, blev vundet af Frankrig, der kom ind i tiden 38,09 sekunder. På andenpladsen fulgte Canada i tiden 38,10 sekunder, mens Sydafrika tog tredjepladsen med en tid på 38,31 sekunder.