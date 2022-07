Canadisk politi genåbner gruppevoldtægtssag i ishockey

Canadisk politi har genåbnet efterforskningen af en mulig gruppevoldtægt begået i 2018 af otte ishockeyspillere, hvoraf nogle af dem fortsat spiller i NHL, der er den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Det oplyser politiet fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Steve Williams, der er politichef i byen London i delstaten Ontario, siger, at endnu en gennemgang af sagen, der oprindeligt blev afsluttet i februar 2019 uden sigtelser, viser, at der er grund til at efterforske yderligere.