Positiv dopingprøve har sendt maratonprofil ud af atletik-VM

To udøvere er lørdag blevet sendt hjem fra VM i atletik efter at have brudt dopingreglerne.

Den kenyanske maratonløber Lawrence Cherono er én af dem. Han er blevet testet positiv for det ulovlige stof trimetazidine i en prøve tilbage fra slutningen af maj og er foreløbigt suspenderet på ubestemt tid.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.