Ifølge britisk lov kan myndighederne fratage en persons britiske statsborgerskab, hvis personen har fået det ved hjælp af snyd.

I dokumentaren lyder det, at Farahs status som brite er ”opnået med enten svindel eller vildledende” oplysninger, men at risikoen for, at Mo Farah bliver udvist, er lille, skriver BBC.

Det handler især om, at han var barn, da han blev bragt til Storbritannien og tvunget til at arbejde som hushjælp.

I dokumentaren fortæller den firedobbelte OL-guldvinder, at han fik navnet Mohamed Farah af dem, der fragtede ham til Europa, da han var ni år gammel.