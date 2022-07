Team Esbjerg har indgået forlig med hollandsk håndboldstjerne

Det fik efterfølgende Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen har parterne indgået et forlig, der betyder, at man skilles med virkning fra 30. juni 2022, hvilket vil sige et år før kontraktudløb.

Bestyrelsesformand i Team Esbjerg Bjarne Pedersen glæder sig over, at forløbet nu er bragt til ende.

- Det har været en langstrakt og ubehagelig tid for både klubben og Estavana Polman.

- Vi har i hele forløbet ageret under hensyntagen til klubben og den måde, hvorpå vi driver vores klub.