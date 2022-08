Ishockeyen trækker fortsat i tidligere landsholdskæmpe

De unge må ikke tage succes for givet i hverken ishockeyen eller skolen.

»Jeg prøver at lære dem, hvor meget der skal til for at blive professionel. Mange tror, at det er nok at træne i klubben. Men de skal forstå, at hvis de vil noget, så handler det om, hvad de gør ud over den normale træning,« siger han og sætter ord på de yderligere krav.

»De skal også dyrke ekstra sport i fritiden, og vi taler også meget om for eksempel søvn og kost,« siger han.

Optaget i Hall of Fame

Han drager en parallel til lærerlivet.

»Hvis man gerne vil være god til engelsk, så er det fint, at man møder op til engelsktimerne. Men man får et endnu bedre grundlag for at blive god til engelsk og få en høj karakter, hvis man også ser fjernsyn eller hører radio på engelsk i sin fritid,« siger Per Holten Møller.