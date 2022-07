Thorbjørn Olesen er bedste dansker i stor golfturnering

Thorbjørn Olesen er bedst placeret af de fem danskere i golfturneringen Irish Open, der er en del af DP World Tour.

Efter tre runder ligger Olesen delt nummer 19 med en samlet score på syv slag under par.

Det er syv slag efter den førende spiller, polakken Adrian Meronk.

Olesen gik sin runde lørdag i to slag under par, efter at han lavede både en eagle og fem birdies, men desværre for ham også tre bogeys og en dobbeltbogey.