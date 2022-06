Kritikere: Saudi-Arabien udfylder tomrum efter Rusland

Saudi-Arabien er iøjnefaldende som et af de lande, der ihærdigt har forsøgt at udnyttet tomrummet fra Rusland, mener journalisten Jens Weinrich, der også deltager på Play The Game-konferencen.

- Sportens næste slyngelstater står allerede i kø. Det ved vi alle sammen. Især Saudi-Arabien udfylder det tomrum, som Rusland har efterladt.

- Landet pumper milliarder ind i sportssektoren, siger Jens Weinrich til organisationens hjemmeside.

Jules Boykoff mener, det er et problem, hvis et land som Saudi-Arabien, der er kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, kan sole sig i sportens verden.

- De hyrer reelt sportsfolk som de facto ambassadører og støtter sig op ad en tidligere etableret fanskare og legitimitet.