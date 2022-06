Sydkoreaner gjorde ende på titeltørke med tredje golfmajor

- Det betyder bare meget, for jeg havde ikke vundet noget i over tre et halvt år. Mine loyale fans i Sydkorea blev ved med at tro på mig, uanset hvordan jeg gjorde det, siger In Gee Chun ifølge AFP.

27-årige In Gee Chun vandt med et enkelt slag ned til amerikaneren Lexi Thompson og australieren Minjee Lee.

Samlet endte In Gee Chun over de fire dage i fem slag under banens par, men både lørdag og søndag var hun ved at formøble et stort forspring. Forspringet lød på hele seks slag efter de første to runder.