Coronasmitte rammer sportsbegivenheder i Europa

Coronasmitte påvirker igen afviklingen af sportsbegivenheder flere steder i Europa.

Et smitteudbrud i den norske fodboldklub Jerv betyder, at Norges Fodboldforbund (NFF) ikke mener, at det er forsvarligt at gennemføre Jervs udekamp søndag mod Molde.

- Der skal meget til at udsætte kampe, men her er sygdomsomfanget så omfattende, og risikoen for at sende dem med fly til Molde er for stor, så vi er endt med en udsættelse, siger Nils Fisketjønn til forbundets hjemmeside.