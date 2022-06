Polman hiver Team Esbjerg i retten for kontraktbrud

Tilbage i marts meddelte håndboldklubben Team Esbjerg, at den hollandske profil Estavana Polman ikke længere indgik i klubbens planer. Hun har dog kontrakt frem til sommeren 2023.

Meldingen kom efter måneders intern ballade mellem klubben og Polman, der var raget uklar.

Esbjerg meddelte, at man ville stille træningsfaciliteter og fysioterapeut til rådighed for Polman, men at hun ikke ville være en del af eller træne med førsteholdet fremover.