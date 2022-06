Overlegen Viktor Axelsen ydmygede kineser i stor finale

Viktor Axelsens offensiv var for aggressiv for kineseren, og ved første sidebytte var danskeren foran med 11-5. Han gav ganske enkelt ikke plads til, at Zhao Jun Peng kunne få så meget som færden af et comeback.

Først til allersidst scorede kineseren flere point i træk og sørgede for, at han endte på et tocifret antal point.

Kineseren var paralyseret, og Viktor Axelsen tog endnu en kæmpe sejr.