Sprinterkomet øjner EM-finale efter ny dansk rekord

- Jeg var ret nervøs i løbet af dagen og bange for, at de ville løbe fra mig. Men jeg var faktisk overrasket over, hvor lidt nervøs jeg var lige før løbet. Det gik meget fint, og jeg tænkte: Hvorfor er jeg mon ikke mere nervøs?

- Men min indstilling er lidt, at det er gået godt indtil videre, så jeg skal ikke tænke for meget over det. Jeg koncentrerer mig om at gøre mit bedste.

Karstoft satte i sidste uge ny dansk rekord på 100 meter, da hun løb 11,32 sekunder ved Copenhagen Open. Tidligere på året satte hun nye danske rekorder på 60 og 200 meter indendørs.