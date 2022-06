Sydafrikaner scorer gigantpræmie i omstridt golfturnering

Det skyldes ikke mindst, at den nye golftour er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.

De konkurrerende golftours har naturligt nok heller ikke jublet over introduktionen af LIV Golf. Umiddelbart efter første bold blev slået ud torsdag, reagerede den amerikanske PGA Tour.

LIV Golf-spillerne er således blevet suspenderet fra turneringerne på PGA Tour med øjeblikkelig virkning. Flere havde dog allerede på forhånd taget konsekvensen og opsagt deres medlemskaber af PGA Tour.

Endnu er det til gengæld mere uvist, hvordan arrangørerne af de fire majorturneringer stiller sig i forhold til udbryderne. US Open, der afvikles i næste uge, har indtil videre tilladt LIV Golf-spillerne at stille op i årets tredje majorturnering.

Beskedne fire spillere fra verdensranglistens top-50 stillede til start i den første LIV Golf-turnering med den tidligere verdensetter og dobbelte majorvinder Dustin Johnson som det største navn.

Yderligere to, Patrick Reed og Bryson DeChambeau, har dog også meldt klar i løbet af de seneste dage.

Ud over de enorme præmiepuljer og kæmpe engangsbeløb til de enkelte spillere for overhovedet at stille op på LIV Golf-tour, skal spillerne også vænne sig til flere uvante ting på banen.

Der spilles således kun tre runder og 54 huller mod fire runder og 72 huller i andre turneringer, og alle spillere starter hver runde samtidigt, men på forskellige huller.

Feltet i hver turnering består af blot 48 spillere, og der er ingen cut, så alle spiller med i alle tre runder.

Ud over den individuelle konkurrence duellerer spillerne desuden i en holdkonkurrence. Hvert hold består af fire spillere, men holdene ændrer sig fra turnering til turnering.

Næste LIV Golf-turnering afvikles i Portland i USA i starten af juli.