Heroic sikrer ren dansk skududveksling i svensk finale

Astralis er gået ubesejret til finalen, mens Heroic tidligt i turneringen havde et lille bump på vejen med et nederlag.

Lørdag var der dog ikke meget slinger i valsen for Heroic, som er nummer ni på verdensranglisten, da BIG, verdens nummer 11, bød op til skuddueller.

Første map, som var valgt af tyskerne var ekstremt tæt, men da det skulle afgøres i overtid, lukkede Heroic effektivt ned for modstanderen.

Det gav danskerne et godt udgangspunkt for at snuppe finalebilletten uden at skulle ud på et tredje og afgørende map.