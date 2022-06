PGA suspenderer udbrydere på saudiarabisk golf-tour

- Disse spillere har truffet deres valg af hensyn til deres egne økonomier, skriver Jay Monahan, PGA’s kommissær, blandt andet til de nuværende PGA-spillere ifølge Reuters.

LIV Golf er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.