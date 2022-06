Vildfarne favoritter skabte kaos i Stockholm Marathon

Ifølge avisen Aftonbladet var det i stedet politibetjente på motorcykler, der skulle have sørget for, at Felix Kirwa (Kenya), Merhawi Kesete (Eritrea) og Anbesa Tesfaye (Etiopien) løb ad den korrekte rute.

Alligevel blev de dirigeret ud ad den forkerte vej og nåede at løbe omkring et minut, inden trioen blev informeret om fejlen og måtte vende om for at ramme ruten igen.

Omvejen kom formentlig til at koste løbet en ny rekordtid, men den forhindrede ikke Felix Kirwa i at løbe først over målstregen.