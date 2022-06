Holger Runes temperament har tidligere kostet ham en bøde, da han under en turnering i Italien i 2021 kom med homofobiske råb på banen.

Danskeren undskyldte efterfølgende, og påpegede, at ordene var henvendt imod sig selv og ikke modstanderen. Organisationen ATP tildelte efterfølgende danskeren en bøde på 11.000 kroner.

Holger Runes opførsel under onsdagens kvartfinale er også blevet noteret på de sociale medier.

Særligt et klip fra kampens afslutning, hvor Holger Rune siger tak for kampen uden at se sin norske modstander i øjnene, hvilket bliver kvitteret med en øjenrul og rysten på hovedet fra Casper Ruud, er blevet delt af mange brugere med en opfordring til danskeren om, at han bliver nødt til at lære at tabe yndefuldt og rette sin energi på spillet.