Han tænker tilsyneladende, at det er endnu en journalist fra et dagblad, der vil have en kommentar om Real Madrids taktik, om et Superligaholds chancer i Europa eller om 3-4-3 er den rette opstilling i FC Midtjylland.

»Jeg har dårligt tid i dag, kan du ringe til en anden?«

»Det er nok ikke så godt.«

»Nå. Hvad drejer det sig om, må jeg spørge?«

»Du fylder jo 60 år. Men jeg kan godt ringe til Carsten Werge og få ham til at fortælle …«