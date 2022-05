Storm takker skruer og metalplader for sin VM-deltagelse

Lørdag brillerede Frederik Storm med et solomål i 9-1-sejren over Kasakhstan, og glæden over den imponerende træffer blev ikke mindre af, at hans deltagelse ved ishockey-VM indtil for ganske nylig hang i en meget tynd tråd.

I slutningen af marts sendte et brud på hånden nemlig den rutinerede forward i gips. Lægens besked var ikke opmuntrende: Det ville blive et kapløb med tiden at blive VM-klar.