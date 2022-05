Det kan snart være slut med reklamer om spil i offentlige transportmidler i flere af landets største kommuner.

Både i København, Gladsaxe, Frederiksberg og Randers Kommune har et flertal af politikerne i løbet af foråret stemt for at rette henvendelse til de offentlige trafikselskaber med henblik på at droppe reklamer for pengespil i busser, metro og S-tog.