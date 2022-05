Hvordan kan efternavne som Laudrup, Monrad og Skov stå øverst på den liste?

Tænk, hvis man havde grebet sin karriere anderledes an. Måske truffet nogle klogere valg. Og generelt bare nydt det mere undervejs i stedet for at jagte næste sejr.

Men der findes ikke en ekstra chance i professionel sport.

Et liv – én karriere. Færdig.

Lige bortset fra en relativ ny sportsgren, som kan tilbyde en ”second chance”.