Kina har udsat verdens næststørste sportsbegivenhed

Hangzhou med 12 millioner indbyggere ligger 175 kilometer fra Kinas største by, Shanghai, der i flere uger har befundet sig i lockdown på grund af Kinas nultolerance over for coronavirus.

Arrangementet skulle have foregået fra 10. til 25. september.

Der er i alt blevet bygget 56 arenaer til afholdelsen af Asian Games og Asian Para Games. Mesterskaberne i Asien regnes for at være de næststørste i verden efter OL. Mere end 11.000 atleter fra 44 lande deltager i Asian Games.

Kina var i februar vært for vinter-OL i Beijing i en corona-sikret boble, og dengang indikerede de kinesiske arrangører, at Asian Games ville blive afholdt efter samme devise.