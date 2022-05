Stress og hylen for ørerne tvinger golfdansker til pause

Han forklarer, at det havde været skadeligt for ham at spille videre.

Helligkilde mener selv, at problemerne er opstået på grund af en for kort pause mellem Challenge Touren, hvor han spillede i sidste sæson, og opstarten på DP World Tour.

Danskeren vurderer ikke, at han restitueret tilstrækkeligt, og det betyder, at skavanker i begge skuldre nu også giver smerter i ryggen og nakken.

De fysiske udfordringer er begyndt at nage ham mentalt, og han vurderer, at det var det, der ramte ham for to uger siden. Og fortsat plager ham.