Ikonisk snookerstjerne snuppede sin syvende VM-titel

Ronnie O’Sullivan vandt finalen med 18-13 og måtte kæmpe med at holde tårerne tilbage, da han blev lykønsket af sin familie. Faktisk lignede han kortvarigt en mand, der ikke kunne fatte, hvad han havde udrettet.

- Jeg prøvede at være så afslappet, som jeg kunne. Det her er måske det bedste resultat, jeg har opnået mod en spiller som Judd, siger O’Sullivan ifølge BBC.

Rekorderne betyder ikke alverden for den ikoniske snookerspiller, der ikke er bleg for at lire kontroversielle udtalelser af.

- Jeg har aldrig gået op i rekorder. Når man tager dem, er det fint nok. Men jeg ville aldrig have præsteret godt, hvis jeg var gået efter dem. Jeg har bare prøvet at nyde at spille. Jeg har ingen mål, siger han.