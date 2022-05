Amerikansk sprintkomet satte fantomtid

Teenagehåbet Erriyon Knighton satte lørdag en tyk streg under, at han rummer potentialet til at blive verdens hurtigste sprinter.

Den 18-årige amerikaner satte således en fantomtid i 200-meterløb, da han spænede afsted og tilbagelagde distancen på 19,44 sekunder ved et stævne i Baton Rouge.

Dermed kappede han 0,35 sekunder af sin egen U20-verdensrekord og står samtidig noterede for den hurtigste tid i verden siden 2012.