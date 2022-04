Dansk motocrosskører er ved bevidsthed efter voldsomt styrt

- Lægerne har i de seneste par dage bragt Thomas tilbage til bevidsthed på grund af hans stabile helbredstilstand.

- Thomas kan bevæge arme og ben og gør heldigvis yderligere fremskridt hver dag, lyder det.

Planen er, at den 25-årige dansker i den kommende uge skal sendes tilbage til Danmark for at fortsætte behandlingen på et dansk hospital.

- Der vil den lange og hårde proces med genoptræning også begynde, skriver holdet.

Thomas Kjer Olsen har gennem de seneste år tilhørt verdenseliten inden for motocross og har både en VM-sølvmedalje og to VM-bronzemedaljer på meritlisten.