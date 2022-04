Vendsyssel har vundet hold-DM i badminton

Vendsyssel slog torsdag Højbjerg med 5-2 i kampe i Brøndby Hallen og sikrede sig klubbens første hold-DM i badminton.

Finaledysten var planlagt til at blive afviklet over ni kampe, men Vendsyssel havde afgjort den inden de to afsluttende herredoubler.

Det er første gang siden 1988, hvor Badmintonklubben Triton fra Aalborg vandt, at mesterskabet havner i Jylland.