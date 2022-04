Nicklas Helenius havde inden tirsdagens Superliga-opgør scoret 14 mål. Den statistik skulle den ubestridte målkonge i Danmarks bedste række udbygge, da Silkeborg vandt 2-1 ude mod Randers FC.

Silkeborg IF kunne med en sejr over Randers FC bevæge sig op på siden af Brøndby IF på Superligaens fjerdeplads. Da midtjyderne har en bedre målscore end de forsvarende danske mestre, ville Silkeborg tilmed overtage fjerdepladsen.