Silkeborg nedlagde førerholdet FC København

Ti minutter efter pausen var FCK’s Pep Biel igen først med en stor chance, da han fik en friløber. Med en tohåndsparade reddede Nicolai Larsen dog den farlige situation for hjemmeholdet.

Efter 59 minutter sparkede Silkeborgs kantspiller Nicolai Vallys i sikker stil bolden i det lange hjørne til 1-0 efter et fladt indlæg fra Anders Klynge.

Et kvarter før slutfløjt fordoblede Silkeborg føringen til 2-0, da ligatopscorer Nicklas Helenius sparkede bolden i et tomt mål efter et uselvisk oplæg fra Sebastian Jørgensen.

Islandske Hakon Arnar Haraldsson reducerede for FCK til 1-2 efter 89 minutter, men Silkeborgs Søren Tengstedt slog kort efter til og scorede til slutresultatet.