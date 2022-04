18-årig Vejle-debutant får blod på tanden efter debut

Trods nederlaget lagde den unge Vejle-spiller ikke skjul på, at det var et stort øjeblik for ham at få debut for klubbens førstehold. Noget han har arbejdet frem imod i mange år.

- Det var rigtig stort for mig at få debut for Vejle Boldklubs seniorhold. Jeg har spillet i klubben i mange år. Jeg har hele tiden arbejdet på sammen med mange trænere og mennesker for, at jeg skulle stå her. Det var rigtig stort, siger han.

- Jeg fik i går at vide, at jeg skulle starte inde, men allerede inden kunne jeg regne ud, at der var en chance for, at jeg var en af de brikker, der kunne sættes ind på banen.